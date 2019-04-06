Эксперт оценил предложение Луценко провести дебаты в библиотеке

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Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT предложение генерального прокурора Украины Юрия Луценко провести дебаты кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.
Эксперт оценил предложение Луценко провести дебаты в библиотеке
  • Reuters

«Это шоу, я бы даже сказал, какой-то угар. Дебаты в библиотеке, количество прочитанных книг — всё это ни в коем случае не является критерием соответствия кандидата должности президента. Вообще никаких прямых соответствий не существует. Есть только воля народа, которой никто не должен препятствовать», — считает эксперт.

По его словам, «совершенно неадекватные заявления Луценко» говорят о том, что у команды президента есть желание превратить весь выборный процесс в очень непрезентабельное шоу.

«Зеленскому не стоит идти за всеми этими предложениями. Нужно просто ограничить дебаты тем форматом, который прописан в законе», — сказал Брутер.

Ранее Луценко предложил провести дебаты кандидатов в президенты страны Порошенко и Зеленского в библиотеке.

Генпрокурор отметил, что дебатам должна предшествовать «сдача годовых деклараций прочитанных книг».

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