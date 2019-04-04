Россия и Белоруссия ведут переговоры о цене на газ для Минска с 2020 года

Российский посол в Минске Михаил Бабич заявил, что Россия и Белоруссия ведут активные переговоры о цене на газ для белорусской стороны с 1 января 2020 года.

«Переговоры ведутся постоянно, и, собственно, с коллегами мы в постоянном контакте... Мы находимся в графике, работаем в соответствии с нашим планом. В настоящее время мы ведём активно переговоры», — приводит ТАСС слова Бабича.

Он отметил, что цена на газ — «один из важнейших элементов создания равных условий хозяйствования, как и налоговый манёвр, как и цена на нефтепродукты».

Ранее Бабич ответил на критику пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза.