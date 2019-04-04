Захарова заявила об отсутствии предложений по обмену украинца Гриба

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию с обменом осуждённых на Украине российских граждан на находящихся в тюрьмах в России украинцев, заявила, что Москва не получала от Киева предложений об обмене украинца Павла Гриба на россиянина Алексея Седикова.

По сообщению «Новой газеты», гражданин России Алексей Седиков был осуждён 3 марта 2017 года судом города Попасная Луганской области Украины на 11 лет колонии за участие в ополчении ДНР.

Гражданин Украины Павел Гриб был приговорён Северо-Кавказским окружным военным судом к шести годам колонии общего режима за содействие терроризму.

«Мы со стороны украинских дипломатических, внешнеполитических или иных структур, которые уполномочены заниматься такими вопросами, этой информации не получали. У меня нет таких данных, что какие-либо предложения от украинской стороны, от структур, которые имеют право и занимаются, чтобы нам такие предложения делались», — заявила Захарова.

Как она добавила, заявление журналиста о том, что Россия всегда блокирует и никогда не реализует обмены заключёнными, является «абсолютно фейковым и неправильным».

«Это неправда. Блокировки происходят именно с украинской стороны... Самое главное, у нас были прецеденты и у нас были примеры обмена», — сказала она.

В качестве примера Захарова привела ситуацию с Надеждой Савченко.

«Вот обменяли Надежду Савченко. Кстати говоря, как она?» — спросила Захарова украинского журналиста.

Представитель МИД России добавила, что Савченко хотела баллотироваться в президенты, но ей не дали.

Надежда Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе.

В конце мая 2016 года президент России Владимир Путин помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину.

В марте 2018 года Савченко была задержана украинскими правоохранительными органами по обвинению в подготовке терактов в правительственном квартале Киева. Её лишили депутатской неприкосновенности и арестовали.

Как сообщает ТСН, новое заседание по делу Савченко должно состояться 4 апреля в Киевском апелляционном суде.