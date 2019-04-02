Советник Зеленского назвал главную угрозу для Украины
- Reuters
- © Valentyn Ogirenko/File Photo
Как он сообщил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, этой угрозой является «коррупция на всех уровнях».
«Как бы мы ни вели переговоры, сколько бы денег ни вкладывали в армию, половину из которых на самом деле кладя себе в карман, коррупция на всех уровнях разрушает нашу государственность», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что настало время признаться в поражении в борьбе с коррупцией на Украине.
Украинский политолог Олег Соскин рассказал в беседе с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.