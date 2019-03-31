Саакашвили передумал возвращаться на Украину 1 апреля

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Экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не пока не станет возвращаться на Украину, так как у власти остаётся украинский президент Пётр Порошенко.

Об этом он сказал в эфире Макси-ТВ.

«Мой билет был заявлен на тот случай, когда Порошенко не выходит во второй тур, это ещё может случиться», — цитирует Саакашвили РИА Новости.

Он добавил, что если Юлия Тимошенко выйдет во второй тур, то он «конечно, сядет на самолёт и прилетит».

«Если Порошенко остаётся, пока его распоряжение будет выполняться. Его твёрдое распоряжение — это не впускать меня на Украину», — сказал Саакашвили, отметив, что «в любом случае» приедет в эту страну.

Ранее Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону сообщил о намерении вернуться на Украину 1 апреля.

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