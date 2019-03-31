Комитет избирателей Украины ожидает явку на выборы на уровне 2014 года

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Комитет избирателей Украины прогнозирует, что явка на выборы главы государства 31 марта будет равна показателю на голосовании 2014 года. Об этом сообщат ТСН со ссылкой на главу комитета Алексея Кошеля.
Комитет избирателей Украины ожидает явку на выборы на уровне 2014 года
  • РИА Новости

«Явка фактически совпадает с показателями 2014 года — плюс-минус 0,5%. Это очень неплохие показатели, которые говорят о том, что граждане очень активно голосуют», — сказал он.  

Как отмечается, угрозы для срыва голосования в настоящее время нет.

«Существует проблема с агитацией, есть проблема с работой комиссий. Меня радует, что это лишь несколько фактов, когда мы можем подозревать организацию контролируемого голосования», — добавил Кошель.

При этом, по его словам, прогнозируется возможное возникновение проблем с подсчётом голосов.

По данным Центральной избирательной комиссии, к 17:00 явка на выборы президента Украины превышает 45%. 

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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