Комитет избирателей Украины ожидает явку на выборы на уровне 2014 года
- РИА Новости
«Явка фактически совпадает с показателями 2014 года — плюс-минус 0,5%. Это очень неплохие показатели, которые говорят о том, что граждане очень активно голосуют», — сказал он.
Как отмечается, угрозы для срыва голосования в настоящее время нет.
«Существует проблема с агитацией, есть проблема с работой комиссий. Меня радует, что это лишь несколько фактов, когда мы можем подозревать организацию контролируемого голосования», — добавил Кошель.
При этом, по его словам, прогнозируется возможное возникновение проблем с подсчётом голосов.
По данным Центральной избирательной комиссии, к 17:00 явка на выборы президента Украины превышает 45%.