На Украине запретили ввоз ещё десяти книг из России

Госкомитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз ещё десяти книг из России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Признаки пропаганды государства-агрессора, его органов власти и имперских геополитических доктрин обнаружены в книгах московских издательств ООО «Альпина Паблишер», ООО «Олимп-Бизнес», ООО «Манн, Иванов и Фербер», — заявили в ведомстве.

В Госкомтелерадио отметили, что, в частности, запрещены книги по экономике и менеджменту, рассказывающие о деятельности российских кампаний, к которым на Украине применены санкции.

В феврале Госкомитет телевидения и радиовещания внёс в список запрещённых к продаже на территории страны 19 книг, в которых, по мнению Киева, присутствуют «признаки пропаганды» и коммунистическая символика.

Среди них — издания «Записки практикующей ведьмы» и «Грузинская кухня: любовь на вкус».