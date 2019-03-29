На Украине запретили ввоз ещё десяти книг из России
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«Признаки пропаганды государства-агрессора, его органов власти и имперских геополитических доктрин обнаружены в книгах московских издательств ООО «Альпина Паблишер», ООО «Олимп-Бизнес», ООО «Манн, Иванов и Фербер», — заявили в ведомстве.
В Госкомтелерадио отметили, что, в частности, запрещены книги по экономике и менеджменту, рассказывающие о деятельности российских кампаний, к которым на Украине применены санкции.
В феврале Госкомитет телевидения и радиовещания внёс в список запрещённых к продаже на территории страны 19 книг, в которых, по мнению Киева, присутствуют «признаки пропаганды» и коммунистическая символика.
Среди них — издания «Записки практикующей ведьмы» и «Грузинская кухня: любовь на вкус».