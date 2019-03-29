США потратили более $1,3 млрд на поддержку армии Украины с 2014 года

Короткая ссылка
С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на поддержку украинской армии. Об этом сообщил газете «Известия» пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.

«С 2014 года Соединённые Штаты выделили более $1,3 млрд в области безопасности для укрепления обороноспособности украинских сил и повышения оперативной совместимости с НАТО», — приводит его слова издание.

По словам Пахона, США поддерживают желание Украины вступить в альянс, но в настоящее время этому мешает ряд территориальных вопросов, включая ситуацию с Крымом.

Ранее сообщалось о планах США выделить в 2020 году $250 млн на военную помощь Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить