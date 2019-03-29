США потратили более $1,3 млрд на поддержку армии Украины с 2014 года

С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на поддержку украинской армии. Об этом сообщил газете «Известия» пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.

«С 2014 года Соединённые Штаты выделили более $1,3 млрд в области безопасности для укрепления обороноспособности украинских сил и повышения оперативной совместимости с НАТО», — приводит его слова издание.

По словам Пахона, США поддерживают желание Украины вступить в альянс, но в настоящее время этому мешает ряд территориальных вопросов, включая ситуацию с Крымом.

Ранее сообщалось о планах США выделить в 2020 году $250 млн на военную помощь Украине.