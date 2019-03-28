В украинском городе проверяют сообщения о минировании перед приездом Порошенко

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Сотрудники правоохранительных органов Украины проверяют сообщения о минировании ряда объектов в городе Стрый, куда должен приехать украинский лидер Пётр Порошенко для выступления перед своими сторонниками.
В украинском городе проверяют сообщения о минировании перед приездом Порошенко
  • Reuters

Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что в настоящее время в городе проводится комплекс оперативных и разыскных мероприятий с целью проверки анонимного сообщения о минировании площади Независимости, железнодорожного вокзала и городского совета.

Эксперты-взрывотехники, кинологи и другие специалисты обследуют здания и прилегающие территории. Полицейские устанавливают личность анонима, сообщившего о минировании.

По данным агентства, Пётр Порошенко должен приехать в город Стрый 28 марта и выступить возле памятника «Будителям». Начало мероприятия запланировано на 15:00 по местному времени.

Ранее неизвестный сообщил о минировании аэропорта Киева, после чего была проведена эвакуация

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