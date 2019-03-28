В украинском городе проверяют сообщения о минировании перед приездом Порошенко
- Reuters
Об этом сообщает УНИАН.
Отмечается, что в настоящее время в городе проводится комплекс оперативных и разыскных мероприятий с целью проверки анонимного сообщения о минировании площади Независимости, железнодорожного вокзала и городского совета.
Эксперты-взрывотехники, кинологи и другие специалисты обследуют здания и прилегающие территории. Полицейские устанавливают личность анонима, сообщившего о минировании.
По данным агентства, Пётр Порошенко должен приехать в город Стрый 28 марта и выступить возле памятника «Будителям». Начало мероприятия запланировано на 15:00 по местному времени.
Ранее неизвестный сообщил о минировании аэропорта Киева, после чего была проведена эвакуация.