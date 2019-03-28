Путин поприветствовал гвардейцев в Киргизии на их языке

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Президент России Владимир Путин во время государственного визита в Киргизию поприветствовал местных гвардейцев на их языке, сообщает ТАСС.
Путин поприветствовал гвардейцев в Киргизии на их языке
  • РИА Новости

Встреча Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым состоялась в резиденции «Ала-Арча». 

Главы России и Киргизии поднялись на постамент, где их приветствовал почётный караул Национальной гвардии Киргизии.

Президенты подошли к знамени роты почётного караула и обошли строй. Путин поприветствовал гвардейцев на киргизском: «Салам аскер».

28 марта Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его знания русского языка позволяют шутить по-русски с Путиным

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