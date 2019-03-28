Путин поприветствовал гвардейцев в Киргизии на их языке
- РИА Новости
Встреча Путина с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым состоялась в резиденции «Ала-Арча».
Главы России и Киргизии поднялись на постамент, где их приветствовал почётный караул Национальной гвардии Киргизии.
Президенты подошли к знамени роты почётного караула и обошли строй. Путин поприветствовал гвардейцев на киргизском: «Салам аскер».
28 марта Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его знания русского языка позволяют шутить по-русски с Путиным.