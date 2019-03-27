СМИ: НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении главы Нацполиции Украины

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Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения главы Национальной полиции Сергея Князева, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник.
СМИ: НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении главы Нацполиции Украины
  • ©nabu.gov.ua

Как отмечает издание, уголовное производство было открыто в марте 2017 года.

Подчёркивается, что в рамках расследования проверялись обстоятельства возможного незаконного обогащения Князева на 4 млн гривен.

Ранее СМИ сообщили, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыли уголовное производство по делу о незаконном обогащении в отношении генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

В феврале сообщалось, что КС Украины признал статью Уголовного кодекса страны о незаконном обогащении противоречащей основному закону государства.

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