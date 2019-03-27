СМИ: НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении главы Нацполиции Украины
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Как отмечает издание, уголовное производство было открыто в марте 2017 года.
Подчёркивается, что в рамках расследования проверялись обстоятельства возможного незаконного обогащения Князева на 4 млн гривен.
Ранее СМИ сообщили, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыли уголовное производство по делу о незаконном обогащении в отношении генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
В феврале сообщалось, что КС Украины признал статью Уголовного кодекса страны о незаконном обогащении противоречащей основному закону государства.