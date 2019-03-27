СМИ: НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении главы Нацполиции Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения главы Национальной полиции Сергея Князева, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, уголовное производство было открыто в марте 2017 года.

Подчёркивается, что в рамках расследования проверялись обстоятельства возможного незаконного обогащения Князева на 4 млн гривен.

Ранее СМИ сообщили, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыли уголовное производство по делу о незаконном обогащении в отношении генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

В феврале сообщалось, что КС Украины признал статью Уголовного кодекса страны о незаконном обогащении противоречащей основному закону государства.