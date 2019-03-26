Кандидат в президенты Украины рассказал о связи Порошенко с поездкой Бойко в Россию

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Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что его соперник по предвыборной гонке Юрий Бойко посетил Россию по поручению действующего украинского лидера Петра Порошенко.

Об этом он сказал в эфире канала ICTV, видео которого он выложил на своей странице в Facebook.

«Эта поезда Бойко и Медведчука осуществлена по поручению и указанию, личному, Петра Алексеевича Порошенко», — сказал он.

В качестве одного из аргументов он привёл тот факт, что политики полетели в Россию прямым рейсом.

«У нас нет авиасообщения, как вы знаете, и только по прямому указанию президента СБУ и госавиаслужба... может дать добро на прямой перелёт», — указал он.

Ранее Вилкул заявил, что победить коррупцию в стране можно будет только тогда, когда глава страны станет «рубить руки своему окружению», если оно будет даже лишь заподозрено во взяточничестве.

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