В Киеве в день выборов будут дежурить шесть тысяч полицейских

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Все подразделения полиции Киева перешли на усиленный режим работы перед президентскими выборами, сообщил глава Нацполиции Украины в городе Андрей Крищенко.
В Киеве в день выборов будут дежурить шесть тысяч полицейских
  • РИА Новости

«Я уже отмечал, что порядок и безопасность — это основная задача, которую ставит перед собой полиция Киева во время агитационной кампании, в день волеизъявления и при подсчёте голосов. Именно поэтому с сегодняшнего дня все подразделения переведены на усиленный вариант несения службы», — цитирует Крищенко пресс-служба Нацполиции.

По его словам, всего в день выборов в столице будут дежурить 6 тыс. сотрудников правоохранительных органов, а также военнослужащие Национальной гвардии и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что Украина усиливает систему контроля госграницы в связи с выборами.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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