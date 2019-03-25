В Киеве в день выборов будут дежурить шесть тысяч полицейских

Все подразделения полиции Киева перешли на усиленный режим работы перед президентскими выборами, сообщил глава Нацполиции Украины в городе Андрей Крищенко.

«Я уже отмечал, что порядок и безопасность — это основная задача, которую ставит перед собой полиция Киева во время агитационной кампании, в день волеизъявления и при подсчёте голосов. Именно поэтому с сегодняшнего дня все подразделения переведены на усиленный вариант несения службы», — цитирует Крищенко пресс-служба Нацполиции.

По его словам, всего в день выборов в столице будут дежурить 6 тыс. сотрудников правоохранительных органов, а также военнослужащие Национальной гвардии и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что Украина усиливает систему контроля госграницы в связи с выборами.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.