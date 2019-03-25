В ДНР отказались от обмена пленными по схеме Киева
- РИА Новости
«На предложение по проведению обмена удерживаемыми лицами по формуле «72 на 19» представители Украины в гуманитарной подгруппе уже неоднократно получали отказ. Это обусловлено двумя основными причинами», — приводит её заявление Донецкое агентство новостей.
Так, по словам Морозовой, предложение противоречит пункту 6 Комплекса мер по выполнению минских договорённостей и ранее согласованной промежуточной формуле «всех установленных на всех установленных».
Кроме того, она отметила, что Киев так и не объяснил причины исключения из списка ряда лиц, которые были ранее одобрены украинской стороной.
Омбудсмен подчеркнула, что ДНР продолжает сохранять приверженность принципу обмена «всех на всех».
Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко предложила провести обмен пленными в Донбассе по формуле «72 на 19».