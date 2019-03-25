В Госдуме прокомментировали визит генсека НАТО в Грузию
- РИА Новости
«Они держат грузинскую сторону в иллюзиях, что те могут быть приняты в НАТО. Хотя устав альянса прямо говорит, что у государства, имеющего территориальные споры, нет возможности войти в состав военного блока», — заявил депутат.
Тем не менее, добавил он, НАТО поддерживает эти иллюзии.
Ранее сообщалось, что генсек альянса проведёт встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.
В рамках визита Столтенберг посетит Совместный учебно-оценочный центр НАТО — Грузия (JTEC).