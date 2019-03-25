В Госдуме прокомментировали визит генсека НАТО в Грузию

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с ФАН прокомментировал визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Грузию.
В Госдуме прокомментировали визит генсека НАТО в Грузию
  • РИА Новости

«Они держат грузинскую сторону в иллюзиях, что те могут быть приняты в НАТО. Хотя устав альянса прямо говорит, что у государства, имеющего территориальные споры, нет возможности войти в состав военного блока», — заявил депутат.

Тем не менее, добавил он, НАТО поддерживает эти иллюзии.

Ранее сообщалось, что генсек альянса проведёт встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.

В рамках визита Столтенберг посетит Совместный учебно-оценочный центр НАТО — Грузия (JTEC).

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