Эксперт прокомментировал слова депутата Рады о последствиях потери транзита газа

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Директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление депутата Верховной рады, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича о том, что Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае прекращения транзита российского газа.
Эксперт прокомментировал слова депутата Рады о последствиях потери транзита газа
  • РИА Новости

«Плата, которую получает Украина за транзит российского газа, составляет примерно $3 млрд ежегодно. Но это, наверное, не единственная и не окончательная сумма, которую Украина может потерять, поскольку речь идёт о функционировании украинской ГТС в целом», — заявил эксперт.

По его словам, если прекратится транзит российского газа через украинскую трубу, встанет вопрос о реверсе.

Как отметил Попов, эффект окажется кумулятивным, и соответственно вырастут потери, встанет вопрос о судьбе ГТС как таковой.

6 марта президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН прокомментировал заявление замглавы МИД Украины Елены Зеркаль о плане действий Киева на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу.

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