Эксперт прокомментировал слова депутата Рады о последствиях потери транзита газа
- РИА Новости
«Плата, которую получает Украина за транзит российского газа, составляет примерно $3 млрд ежегодно. Но это, наверное, не единственная и не окончательная сумма, которую Украина может потерять, поскольку речь идёт о функционировании украинской ГТС в целом», — заявил эксперт.
По его словам, если прекратится транзит российского газа через украинскую трубу, встанет вопрос о реверсе.
Как отметил Попов, эффект окажется кумулятивным, и соответственно вырастут потери, встанет вопрос о судьбе ГТС как таковой.
6 марта президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН прокомментировал заявление замглавы МИД Украины Елены Зеркаль о плане действий Киева на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу.