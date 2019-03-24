Полиция Киева сообщила о гибели россиянина при взрыве в жилом доме

Гражданин России погиб при взрыве в квартире многоэтажного дома в Киеве, сообщил глава Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

«Полицейские установили личность погибшего. Это 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства на Украине и снимал квартиру на проспекте Науки», — приводит его слова пресс-служба правоохранительных органов.

Волошин отметил, что взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Espreso.tv сообщил, что в квартире взорвалась граната.