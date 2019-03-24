Полиция Киева сообщила о гибели россиянина при взрыве в жилом доме
- РИА Новости
«Полицейские установили личность погибшего. Это 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства на Украине и снимал квартиру на проспекте Науки», — приводит его слова пресс-служба правоохранительных органов.
Волошин отметил, что взрывотехники изъяли фрагменты самодельного взрывного устройства, несколько паспортов разных государств и мобильные телефоны.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Espreso.tv сообщил, что в квартире взорвалась граната.