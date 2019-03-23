Климкин заявил об ухудшении образования на Украине после выхода из СССР

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в колонке «Наука и образование. Остановить деградацию» в издании «Украинская правда» заявил об ухудшении образования на Украине после выхода из СССР.

«В начале нашей независимости мы все искренне ожидали, что освобождённая от советских оков украинская высшая школа рванёт вперёд и быстро сравнится с европейской и мировой, тем более что запас качества у нас был ничего. К сожалению, всё произошло с точностью до наоборот», — написал Климкин.

Он заявил, что социальный и материальный статус учёного и преподавателя «был опущен ниже плинтуса», а «бывшие отличники стали полными лузерами по сравнению с распальцованными двоечниками».

«В результате огромное количество лучших вынуждено было оставить науку и образование, пойти в частные структуры или эмигрировать», — говорится в тексте.

Глава украинского МИД добавил, что уровень вузов Украины, «а с ним и уровень студенческих знаний часто не выдерживает никакой критики».

Ранее доктор исторических наук РАН Михаил Мягков в беседе с ФАН оценил украинские учебники.