Климкин заявил об ухудшении образования на Украине после выхода из СССР

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в колонке «Наука и образование. Остановить деградацию» в издании «Украинская правда» заявил об ухудшении образования на Украине после выхода из СССР.
Климкин заявил об ухудшении образования на Украине после выхода из СССР
  • Reuters

«В начале нашей независимости мы все искренне ожидали, что освобождённая от советских оков украинская высшая школа рванёт вперёд и быстро сравнится с европейской и мировой, тем более что запас качества у нас был ничего. К сожалению, всё произошло с точностью до наоборот», — написал Климкин.

Он заявил, что социальный и материальный статус учёного и преподавателя «был опущен ниже плинтуса», а «бывшие отличники стали полными лузерами по сравнению с распальцованными двоечниками».

«В результате огромное количество лучших вынуждено было оставить науку и образование, пойти в частные структуры или эмигрировать», — говорится в тексте.

Глава украинского МИД добавил, что уровень вузов Украины, «а с ним и уровень студенческих знаний часто не выдерживает никакой критики».

Ранее доктор исторических наук РАН Михаил Мягков в беседе с ФАН оценил украинские учебники.

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