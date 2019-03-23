Украинский генерал рассказал о желании Порошенко попасть в разведку в СССР

Бывший глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что нынешний президент Украины Пётр Порошенко и экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили планировали служить в разведке СССР.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил в интервью «4 каналу».

По его словам, Порошенко и Саакашвили учились в киевском Институте международных отношений, где он преподавал, и они оба открыто выражали желание служить в спецслужбах СССР.

«Мы их изучали до последнего периода. Соответственно, Союз развалился, после того проходило изучение и на последних этапах, по объективным причинам, Пётр Алексеевич Порошенко не соответствовал тогда стандартам кадрового аппарата спецслужб, тогда уже Украины», — сказал Маломуж, добавив, что Саакашвили при этом прошёл все проверки, но в итоге судьба сложилась так, что в разведку он не пошёл.

В марте 2018 года депутат сейма Литвы Миндаугас Бастис был вынужден отказаться от мандата из-за обвинений в связях с бывшим агентом КГБ.