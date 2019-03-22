Порошенко назвал число погибших в Донбассе сотрудников СБУ

Украинский президент Пётр Порошенко сообщил, что во время вооружённого конфликта в Донбассе погибли 27 сотрудников Службы безопасности Украины.

Об этом он заявил на торжественных мероприятиях по случаю годовщины создания СБУ, передаёт Depo.ua.

«27 сотрудников службы отдали свою жизнь в борьбе против агрессии России за свободу, независимость и территориальную целостность Украины», — сказал украинский лидер.

Также он заявил, что двум сотрудникам украинской спецслужбы было посмертно присвоено звание героев Украины.

Ранее Порошенко сообщил, что жертвами вооружённого конфликта в Донбассе стали более 2,9 тыс. украинских военнослужащих.