Порошенко назвал число погибших в Донбассе сотрудников СБУ

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Украинский президент Пётр Порошенко сообщил, что во время вооружённого конфликта в Донбассе погибли 27 сотрудников Службы безопасности Украины.
Порошенко назвал число погибших в Донбассе сотрудников СБУ
  • Reuters

Об этом он заявил на торжественных мероприятиях по случаю годовщины создания СБУ, передаёт Depo.ua.

«27 сотрудников службы отдали свою жизнь в борьбе против агрессии России за свободу, независимость и территориальную целостность Украины», — сказал украинский лидер.

Также он заявил, что двум сотрудникам украинской спецслужбы было посмертно присвоено звание героев Украины.

Ранее Порошенко сообщил, что жертвами вооружённого конфликта в Донбассе стали более 2,9 тыс. украинских военнослужащих.

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