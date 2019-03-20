В Госдуме назвали цель пролёта украинских самолётов над Азовским морем
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Отмечается, что пролёт был совершён с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.
«Демонстрация военной силы в рамках жёсткой избирательной кампании нужна Порошенко как воздух. Украинский избиратель должен быть уверен, что национальные вооружённые силы господствуют и на море, и в воздухе. С военной точки зрения демонстрация ничтожная, с популистской — огромная, и хлёсткий заголовок типа «Наша авиация контролирует небо над Азовским морем», — отметил Бальбек.
Ранее самолёты ВВС Украины пролетели над Азовским морем с полной боевой нагрузкой.