Аваков предложил проводить заседания правительства Украины в закрытом режиме

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил с предложением проводить заседания правительства страны в закрытом режиме в период предвыборной кампании.

«Я, при всём уважении к мнению народных депутатов, предлагаю на время предвыборных гонок делать заседания правительства в закрытом режиме», — цитирует его Интерфакс-Украина.

По мнению министра, реализация подобной инициативы позволит кабмину полноценно работать и станет препятствием для использования площадки в качестве трибуны для агитации.

По данным агентства, данное предложение Аваков озвучил после того, как на заседание украинского правительства прибыл лидер Радикальной партии Олег Ляшко с единомышленниками и потребовал отказаться от продления контракта с главой компании «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым.

Отмечается, что премьер-министр страны Владимир Гройсман предложение главы МВД не поддержал.

Ранее Гройсман объявил, что кабинет министров принял решение продлить контракт с Коболевым и всеми членами правления «Нафтогаза».

Также украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление Коболева о риске полной потери газового транзита при завершении строительства «Северного потока — 2».