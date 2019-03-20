Аваков предложил проводить заседания правительства Украины в закрытом режиме

Короткая ссылка
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил с предложением проводить заседания правительства страны в закрытом режиме в период предвыборной кампании.
Аваков предложил проводить заседания правительства Украины в закрытом режиме
  • РИА Новости

«Я, при всём уважении к мнению народных депутатов, предлагаю на время предвыборных гонок делать заседания правительства в закрытом режиме», — цитирует его Интерфакс-Украина.

По мнению министра, реализация подобной инициативы позволит кабмину полноценно работать и станет препятствием для использования площадки в качестве трибуны для агитации.

По данным агентства, данное предложение Аваков озвучил после того, как на заседание украинского правительства прибыл лидер Радикальной партии Олег Ляшко с единомышленниками и потребовал отказаться от продления контракта с главой компании «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым.

Отмечается, что премьер-министр страны Владимир Гройсман предложение главы МВД не поддержал.

Ранее Гройсман объявил, что кабинет министров принял решение продлить контракт с Коболевым и всеми членами правления «Нафтогаза».

Также украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление Коболева о риске полной потери газового транзита при завершении строительства «Северного потока — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить