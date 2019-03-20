Аваков предложил проводить заседания правительства Украины в закрытом режиме
- РИА Новости
«Я, при всём уважении к мнению народных депутатов, предлагаю на время предвыборных гонок делать заседания правительства в закрытом режиме», — цитирует его Интерфакс-Украина.
По мнению министра, реализация подобной инициативы позволит кабмину полноценно работать и станет препятствием для использования площадки в качестве трибуны для агитации.
По данным агентства, данное предложение Аваков озвучил после того, как на заседание украинского правительства прибыл лидер Радикальной партии Олег Ляшко с единомышленниками и потребовал отказаться от продления контракта с главой компании «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым.
Отмечается, что премьер-министр страны Владимир Гройсман предложение главы МВД не поддержал.
Ранее Гройсман объявил, что кабинет министров принял решение продлить контракт с Коболевым и всеми членами правления «Нафтогаза».
Также украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление Коболева о риске полной потери газового транзита при завершении строительства «Северного потока — 2».