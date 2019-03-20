Кандидат в президенты Украины заявил о нападении на своих сторонников

Кандидат в президенты Украины от фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул заявил, что в Николаеве напали на его сторонников.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Подонки в масках в Николаеве напали на моих сторонников, изрезали ножами агитационную палатку и сломали женщине ногу... Нападайте на меня, я уже привык, а не на людей, которые вместе с нами борются за мир и сильную, успешную Украину», — указал он.

Вместе с этим политик добавил, что нападавшие ответят за свою атаку.

Ранее стало известно, что Вилкула облили зелёнкой во время его визита в Бердянск.