Задержанному украинскому моряку сделали операцию в Москве

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Украинскому моряку Василию Сороке, раненному во время незаконного пересечения границы России, сделали операцию в Москве. Об этом сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
Задержанному украинскому моряку сделали операцию в Москве
  • РИА Новости

«Вчера... моряку Василию Сороке... сделали хирургическую операцию в клинике имени Пирогова в Москве. Врачи извлекли осколки и сшили сухожилия левой руки», — написала она на своей странице в Facebook.

По словам Денисовой, об этом ей сообщила российская коллега Татьяна Москалькова в телефонном разговоре.

Уточняется, что в настоящее время Сорока находится в Лефортовском СИЗО Москвы, где будут проведены необходимые медицинские процедуры.

В конце февраля стало известно, что трое украинских моряков, арестованных за незаконное пересечение российской границы, были обследованы в Москве.

Моряки были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как три украинских военных корабля незаконно пересекли границу России. 

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