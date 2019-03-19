Задержанному украинскому моряку сделали операцию в Москве

Украинскому моряку Василию Сороке, раненному во время незаконного пересечения границы России, сделали операцию в Москве. Об этом сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

«Вчера... моряку Василию Сороке... сделали хирургическую операцию в клинике имени Пирогова в Москве. Врачи извлекли осколки и сшили сухожилия левой руки», — написала она на своей странице в Facebook.

По словам Денисовой, об этом ей сообщила российская коллега Татьяна Москалькова в телефонном разговоре.

Уточняется, что в настоящее время Сорока находится в Лефортовском СИЗО Москвы, где будут проведены необходимые медицинские процедуры.

В конце февраля стало известно, что трое украинских моряков, арестованных за незаконное пересечение российской границы, были обследованы в Москве.

Моряки были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как три украинских военных корабля незаконно пересекли границу России.