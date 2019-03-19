На Украине открыли дело на чиновников Министерства информационной политики

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Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против чиновников Министерства информационной политики и государственной телерадиокомпании «Всемирная служба «Украинское телевидение и радиовещание».
На Украине открыли дело на чиновников Министерства информационной политики
  • Reuters

Об этом сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что их подозревают в злоупотреблениях.

Решение было принято после рассмотрения жалобы на бездеятельность НАБУ, которая поступила в суд.

Жалоба была обоснована тем, что 29 января неназванный человек по почте направил в бюро заявление об уголовных правонарушениях, которые были совершены должностными лицами министерства и государственной телерадиокомпанией. Отмечается, что правонарушения были связаны со статьями УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение путём злоупотребления» и «Злоупотребление властью или служебным положением».

Суд учёл доводы адвоката заявителя и обязал НАБУ открыть по указанным фактам уголовное производство.

Ранее сообщалось, что НАБУ закрыло уголовное производство в отношении украинского премьер-министра Владимира Гройсмана о возможных злоупотреблениях и подделке документов, когда он ещё занимал должность председателя Верховной рады.

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