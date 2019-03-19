В ЛНР сообщили о девяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

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В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что украинские силовики девять раз открывали огонь по территории региона.
В ЛНР сообщили о девяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
  • © James Sprankle/dpa/globallookpress.com

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Обстрелам подверглись районы Углегорска, Золотого-5, посёлка городского типа Фрунзе, посёлка Голубовское, сёл Калиновка, Молодёжное, Смелое и Желобок», — указывается в заявлении.

Огонь вёлся из 122-мм арторудий, противотанковых ракетных комплексов, 120-мм и 82-мм орудий, станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатомётов, стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины перебросили в Донбасс самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и бронетранспортёры.

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