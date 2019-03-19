В ЛНР сообщили о девяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
- © James Sprankle/dpa/globallookpress.com
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«Обстрелам подверглись районы Углегорска, Золотого-5, посёлка городского типа Фрунзе, посёлка Голубовское, сёл Калиновка, Молодёжное, Смелое и Желобок», — указывается в заявлении.
Огонь вёлся из 122-мм арторудий, противотанковых ракетных комплексов, 120-мм и 82-мм орудий, станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатомётов, стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины перебросили в Донбасс самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и бронетранспортёры.