В ЛНР сообщили о девяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что украинские силовики девять раз открывали огонь по территории региона.

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Об этом сообщает Луганский информационный центр. «Обстрелам подверглись районы Углегорска, Золотого-5, посёлка городского типа Фрунзе, посёлка Голубовское, сёл Калиновка, Молодёжное, Смелое и Желобок», — указывается в заявлении. Огонь вёлся из 122-мм арторудий, противотанковых ракетных комплексов, 120-мм и 82-мм орудий, станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатомётов, стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного. Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины перебросили в Донбасс самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и бронетранспортёры.