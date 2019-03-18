Во Львовской области пограничник скончался после выстрела сослуживца

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Пограничник во Львовской области умер в машине скорой помощи из-за огнестрельного ранения, которое он получил после выстрела своего сослуживца.
Во Львовской области пограничник скончался после выстрела сослуживца
  • РИА Новости

«В результате обстоятельств, которые сейчас уточняются, военнослужащий Мостиского отряда получил огнестрельное ранение. Предварительно, пуля была выпущена из оружия другого военнослужащего, находившегося в пограничном наряде», — приводит УНН сообщение пресс-службы ГПСУ.

Раненый скончался во время транспортировки. Стрелявший пограничник задержан.

Ранее официальный представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал, что украинские военные расстреляли своего командира за сделанное им замечание по поводу распития алкоголя.

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