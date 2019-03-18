Саакашвили решил уйти с поста председателя грузинской партии
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Как отмечается, данный шаг связан с тем, что он не имеет возможности на месте осуществлять партийное руководство.
«Во-первых, Иванишвили делает всё, чтобы не впустить меня в страну. Во-вторых, некоторые наши лидеры находятся в тюрьме. Всё это затрудняет работу нашей организации. Поэтому в этой ситуации необходимо избрание нового председателя партии «Единое национальное движение», — сказал он.
По словам Саакашвили, его однопартиец Григол Вашадзе очень хорошо провёл президентскую кампанию, поэтому он готов поддержать его на посту председателя фракции.
Ранее Саакашвили заявил, что готов сменить власть в Грузии за 72 часа.