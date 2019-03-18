Саакашвили решил уйти с поста председателя грузинской партии

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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили решил оставить пост председателя грузинской партии «Единое национальное движение».
Саакашвили решил уйти с поста председателя грузинской партии
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, данный шаг связан с тем, что он не имеет возможности на месте осуществлять партийное руководство.

«Во-первых, Иванишвили делает всё, чтобы не впустить меня в страну. Во-вторых, некоторые наши лидеры находятся в тюрьме. Всё это затрудняет работу нашей организации. Поэтому в этой ситуации необходимо избрание нового председателя партии «Единое национальное движение», — сказал он.

По словам Саакашвили, его однопартиец Григол Вашадзе очень хорошо провёл президентскую кампанию, поэтому он готов поддержать его на посту председателя фракции.

Ранее Саакашвили заявил, что готов сменить власть в Грузии за 72 часа.

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