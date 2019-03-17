Тимошенко заявила о намерении заключить с МВФ новую программу
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Об этом она рассказала в эфире телеканала ICTV.
По её словам, в новой программе не будет пункта, касающегося повышения цен на газ.
«С МВФ я работала не один раз, будучи премьер-министром. И я убеждена, что мы будем работать нормально, гармонично и на благо Украины… Поэтому меня это не останавливает, я смогу с ними новую программу подписать, которая не предусматривает каких-то вещей с нелогичным установлением цены на тарифы», — цитирует её РИА Новости.
Ранее Тимошенко назвала происходящее в газовой сфере Украины «большим обманом».