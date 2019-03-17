В ЛНР заявили, что ВСУ объявляют погибших военных дезертирами
- Reuters
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По его данным, в 54-й бригаде вооружённых сил Украины на протяжении долгого времени скрывают от командования происшествия с участием военных.
«Руководствуясь личными интересами в попытках избежать ответственности, командование бригады не передаёт в вышестоящий штаб ООС информацию о реальном положении дел с личным составом», — сказал Марочко.
Он добавил, что в расположении бригады введены штрафы за разговоры о боевых и небоевых потерях, случаях дезертирства и преступлениях военнослужащих.
Марочко сообщил, что тела погибших бойцов ВСУ вывозятся в тёмное время суток и за территорией части передаются людям в военной форме без опознавательных знаков. Затем многих погибших объявляют дезертирами, добавил он.
Ранее в ЛНР заявили, что трое украинских диверсантов погибли, подорвавшись на минном поле в Донбассе.