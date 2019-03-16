Кандидат в президенты Украины объявил о поддержке на выборах Тимошенко

Кандидат в президенты Украины от партии «Основа» Сергей Тарута объявил о поддержке на выборах главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы сейчас объединяем наши команды в избирательном процессе... И наша команда будет работать на то, чтобы поддержать Юлию Владимировну и чтобы защитить этот выбор», — заявил политик на совместной с Тимошенко пресс-конференции в Киеве.

По словам Таруты, несмотря на то, что его фамилия останется в бюллетене, он поддержит лидера «Батькивщины».

Уточняется, что стороны подписали меморандум о сотрудничестве и объединяют свои программы.

Ранее Тарута заявлял, что у действующего украинского лидера Петра Порошенко «нет даже теоретических шансов» победить на выборах при честной борьбе.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

По последним опросам, в рейтинге кандидатов лидирует шоумен Владимир Зеленский.