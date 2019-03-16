В ЛНР заявили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ
Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на Народную милицию ЛНР.
«Обстрелам подверглись районы Золотого-5, посёлка городского типа Фрунзе, села Желобок и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской», — указывается в заявлении.
Отмечается, что огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, станковых противотанковых гранатомётов, автоматических станковых гранатомётов, ручных противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
Ранее в ЛНР сообщили, что разведывательно-диверсионная группа ВСУ подорвалась на минном поле.