В ЛНР заявили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики за прошедшие сутки пять раз открывали огонь по территории ЛНР.

Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

«Обстрелам подверглись районы Золотого-5, посёлка городского типа Фрунзе, села Желобок и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской», — указывается в заявлении.

Отмечается, что огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, станковых противотанковых гранатомётов, автоматических станковых гранатомётов, ручных противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Ранее в ЛНР сообщили, что разведывательно-диверсионная группа ВСУ подорвалась на минном поле.