Российские военные проинспектируют латвийскую базу

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Трое представителей Вооружённых сил России с 18 по 20 марта посетят военную базу в латвийском Адажи и проведут контроль вооружения республики.
Российские военные проинспектируют латвийскую базу
  • Reuters

«Цель визита инспекции — посетить механизированную пехоту бригады сухопутных сил Национальных вооружённых сил в Адажи, чтобы проверить, соответствует ли ежегодно предоставляемая ОБСЕ общая военная информация о механизированной пехоте бригады сухопутных сил действительности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны Латвии.

Проверка будет проводиться в рамках сотрудничества ОБСЕ согласно Венскому договору.

Ранее экс-министр обороны Латвии, председатель подкомиссии по всеобъемлющей системе национальной обороны Раймондс Бергманис в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил Вооружённые силы России.

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