Российские военные проинспектируют латвийскую базу

Трое представителей Вооружённых сил России с 18 по 20 марта посетят военную базу в латвийском Адажи и проведут контроль вооружения республики.

Reuters

«Цель визита инспекции — посетить механизированную пехоту бригады сухопутных сил Национальных вооружённых сил в Адажи, чтобы проверить, соответствует ли ежегодно предоставляемая ОБСЕ общая военная информация о механизированной пехоте бригады сухопутных сил действительности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минобороны Латвии. Проверка будет проводиться в рамках сотрудничества ОБСЕ согласно Венскому договору. Ранее экс-министр обороны Латвии, председатель подкомиссии по всеобъемлющей системе национальной обороны Раймондс Бергманис в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил Вооружённые силы России.