Украина проведёт переговоры с МВФ по вопросу сдерживания цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что поручит «Нафтогазу Украины» вместе с минфином провести консультации с МВФ по выработке механизмов, которые позволят не допустить дальнейшего повышения цен на газ.

«Я сегодня поручу «Нафтогазу Украины» совместно с Минфином начать рабочую дискуссию с МВФ для того, чтобы урегулировать этот вопрос и не допустить какого-либо повышения (цены. — RT) газа, опираясь на предложение «Нафтогаза», — приводит ТАСС слова Гройсмана.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев обвинил Москву, Берлин и часть украинской политической элиты в том, что Киев может остаться без транзита российского газа.

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы «Нафтогаза».