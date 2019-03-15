Украина проведёт переговоры с МВФ по вопросу сдерживания цен на газ
- РИА Новости
«Я сегодня поручу «Нафтогазу Украины» совместно с Минфином начать рабочую дискуссию с МВФ для того, чтобы урегулировать этот вопрос и не допустить какого-либо повышения (цены. — RT) газа, опираясь на предложение «Нафтогаза», — приводит ТАСС слова Гройсмана.
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев обвинил Москву, Берлин и часть украинской политической элиты в том, что Киев может остаться без транзита российского газа.
Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы «Нафтогаза».