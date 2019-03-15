В Белоруссии обезвредили гранату у продуктового магазина

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В белорусском Витебске сапёры обезвредили гранату, которую местный житель нашёл у продуктового магазина.
В Белоруссии обезвредили гранату у продуктового магазина
  • Reuters

«Мужчина рассказал, что в кустах под балконом жилого дома возле продуктового магазина по проспекту Людникова, 17 им была обнаружена граната», — приводит РИА Новости слова официального представителя УВД Витебского облисполкома Виталия Сапроненко.

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли территорию, часть людей была эвакуирована.

Найденная граната Ф-1 с запалом была обезврежена.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что сотрудники Росгвардии в Удмуртии обезвредили более 20 артиллерийских снарядов в 2018 году.

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