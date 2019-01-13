Жители украинского Торецка остались без воды из-за аварии

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Украинский город Торецк в Донецкой области с населением почти 35 тысяч человек остался без водоснабжения в связи с повреждением водопровода. Об этом информирует Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Жители украинского Торецка остались без воды из-за аварии
  • © pixabay.com

«Начиная с 8.00 (9.00 по мск) субботы, 12 января 2019 года, из-за повреждения водопровода Горловка-Торецк была приостановлена ​​подача воды на город Торецк», — указано в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения жителей города питьевой водой был организован подвоз цистерн с водой в разные микрорайоны города.

Местных жителей призвали брать не более 40 литров воды за один раз. Также жителей многоэтажных домов попросили не сливать воду из централизованных систем отопления.

В ноябре 2018 года в ряде городов Украины сложилась критическая ситуация с отоплением

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