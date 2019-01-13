На Украине локализовали пожар на нефтехимическом заводе
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Отмечается, что к тушению пожара привлечены 20 единиц техники и 110 человек из пожарно-спасательных подразделений госслужбы в области.
«На месте происшествия создан штаб пожаротушения», — говорится в сообщении.
Причина возникновения пожара устанавливается, пострадавших нет.
В ночь на 13 января стало известно, что в Ивано-Франковской области Украины произошёл пожар на заводе.
В ноябре в Одесской области Украины на территории маслоперерабатывающего завода произошёл пожар, площадь которого составила 1,5 тыс. квадратных метров.