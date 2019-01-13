В ДНР зафиксировали семь случаев обстрела со стороны ВСУ
- Reuters
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины составило семь раз», — сказал он.
В ДНР добавили, что ВСУ вели огонь из гранатомётов и стрелкового оружия. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее в ЛНР сообщили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки.