В ДНР зафиксировали семь случаев обстрела со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток семь раз вели обстрел территории республики.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооружённых формирований Украины составило семь раз», — сказал он.

В ДНР добавили, что ВСУ вели огонь из гранатомётов и стрелкового оружия. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее в ЛНР сообщили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки.