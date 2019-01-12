Москалькова заверила Денисову, что лично работает со всеми её запросами

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что лично получает все запросы украинской коллеги Людмилы Денисовой, касающиеся украинских заключённых в России.
Москалькова заверила Денисову, что лично работает со всеми её запросами
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Из поста... Людмилы Денисовой в Facebook узнала, что наши украинские коллеги не получили от нас ответы на свои обращения и запросы по поводу украинских заключённых, содержащихся в России. Была крайне удивлена и обеспокоена этим фактом», — написала она в Instagram.

Омбудсмен подтвердила, что Денисова направила ей список этих граждан и работа по ним уже велась, ответы были направлены украинской стороне.

«Заверяю свою украинскую коллегу в том, что все её запросы оперативно поступают ко мне лично, и работа по ним проводится незамедлительно в первую очередь», — отметила Москалькова.

В декабре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила СИЗО-2 ФСИН России, где находятся задержанные в Керченском проливе украинские моряки.

Также украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что арестованные в России моряки не предъявляют никаких претензий.

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