В ОБСЕ заявили об утере беспилотника в Донбассе из-за обстрела
- Reuters
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Об этом сообщили в мониторинговой миссии.
Там отметили, что команда ОБСЕ осуществляла полёт БПЛА, чтобы наблюдать за снегоуборочными работами на одной из дорог, однако наблюдатели услышали шесть очередей из стрелкового оружия к востоку от своего местонахождения.
«По их оценке, огонь вёлся по БПЛА. Мини-БПЛА потерял высоту, а патруль Миссии потерял над ним управление. Наблюдателям не удалось его вернуть», — заявили в ОБСЕ.
Ранее стало известно, что действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак совершит визит на Украину в середине января.