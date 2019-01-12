В ОБСЕ заявили об утере беспилотника в Донбассе из-за обстрела

Неизвестные обстреляли беспилотник ОБСЕ в районах подконтрольного Киеву населённого пункта Попасная в Донбассе.

Об этом сообщили в мониторинговой миссии.

Там отметили, что команда ОБСЕ осуществляла полёт БПЛА, чтобы наблюдать за снегоуборочными работами на одной из дорог, однако наблюдатели услышали шесть очередей из стрелкового оружия к востоку от своего местонахождения.

«По их оценке, огонь вёлся по БПЛА. Мини-БПЛА потерял высоту, а патруль Миссии потерял над ним управление. Наблюдателям не удалось его вернуть», — заявили в ОБСЕ.

Ранее стало известно, что действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак совершит визит на Украину в середине января.