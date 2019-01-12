ЦИК Украины отказался регистрировать двух претендентов на пост президента

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Центризбирком Украины отказал двум претендентам на пост главы государства в регистрации в качестве кандидатов в президенты на предстоящих выборах.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на сообщение украинского ЦИК.

Отмечается, что документы в избирательную комиссию подали Виталий Велидченко и Сергей Фаренюк.

Члены ЦИК отказали им в регистрации в связи с несоответствием предоставленных данных требованиям украинского законодательства.

Указывается, что эти решения были приняты в ходе заседания 11 января.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины подтвердил регистрацию пяти кандидатов в президенты.

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