ЦИК Украины отказался регистрировать двух претендентов на пост президента
Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на сообщение украинского ЦИК.
Отмечается, что документы в избирательную комиссию подали Виталий Велидченко и Сергей Фаренюк.
Члены ЦИК отказали им в регистрации в связи с несоответствием предоставленных данных требованиям украинского законодательства.
Указывается, что эти решения были приняты в ходе заседания 11 января.
Ранее сообщалось, что ЦИК Украины подтвердил регистрацию пяти кандидатов в президенты.