Эксперт прокомментировал позицию ФРГ по транзиту газа через Украину

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Анастасия Румянцева
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT заявление Германии о том, что Берлин продолжает настаивать на сохранении роли Украины как транзитёра российского газа в Европу.
Эксперт прокомментировал позицию ФРГ по транзиту газа через Украину
  • Reuters

«Немцы вынуждены крутиться и пытаться удовлетворить запросы всех сторон. Они хотят продвинуть мысль о том, что это («Северный поток — 2». — RT) повышение газоснабжения Европы и диверсификация маршрута доставки газа, а не какой-то политический шаг. Для этого надо показать, что цель проекта — не обнулить транзит через Украину... и Россия это подтверждает, только надо договориться о контракте. Другой вопрос — какой объём пойдёт через Украину. Это не только от нас будет зависеть, но и от европейцев. Чем больше они будут закупать российского газа, тем больше транзит будет через Украину, потому что газ во все обходные газопроводы просто «не влезет», — пояснил Юшков.

Он отметил, что «Северный поток — 2» важен для Германии ещё и потому, что с запуском проекта страна станет крупнейшим транзитёром российского газа в Европе.

«Я думаю, что немцы защищают проект, который им выгоден. Он приводит газ в Германию, с его запуском немцы все свои объёмы будут получать по «Северному потоку» и «Северному потоку — 2» и по газопроводу «Ямал — Европа» и становятся крупнейшим транзитёром российского газа в Европе. Они просто хотят минимизировать давление со стороны американцев», — заключил Юшков.

Ранее представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Берлин продолжает настаивать на сохранении роли Украины как транзитёра российского газа в Европу.

При этом она подчеркнула, что Германия считает «Северный поток — 2» полезным для европейских стран. 

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