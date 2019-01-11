Минфин Украины оценил объём платежей по госдолгу

Министерство финансов Украины оценило общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в $417 млрд гривен ($14,2 млрд).

Об этом говорится в макроэкономическом обзоре и прогнозе за январь 2019 года, который опубликован на сайте министерства.

Отмечается, что платежи в иностранной валюте составят около $9 млрд.

В 2019 году необходимо погасить $5,3 млрд внутреннего и 4,3 млрд гривен внешнего долга.

Платежи по обслуживанию внутреннего долга составят $3,1 млрд, внешнего — $1,9 млрд.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с государственным долгом Украины.