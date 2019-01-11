На Украине оценили потери от введения Россией сельскохозяйственного эмбарго

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В украинском Министерстве аграрной политики и продовольствия заявили, что введение Россией экономических санкций в отношении импортируемой украинской сельскохозяйственной продукции будет иметь незначительное влияние на Украину.
На Украине оценили потери от введения Россией сельскохозяйственного эмбарго
  • РИА Новости

«Введение Россией эмбарго на сельскохозяйственные товары будет иметь минимальное влияние на Украину, поскольку уменьшение объёмов экспорта украинских сельскохозяйственных товаров в Россию началось с 2012 года», — приводит Интерфакс-Украина сообщение министерства.

Там отметили, что экспорт украинских товаров в Россию сократился с $2,1 млрд в 2011 году до $116,6 млн в 2017 году.

Отмечается, что доля России в общей структуре экспорта украинского аграрного сектора уменьшилась с 11,5% в 2012 году до 0,65% в 2017 году.

В конце декабря 2018 года Россия запретила импорт более 50 наименований украинских товаров. Под запрет попали промышленные товары, а также сельскохозяйственная продукция и сырьё.

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