На Украине оценили потери от введения Россией сельскохозяйственного эмбарго
- РИА Новости
«Введение Россией эмбарго на сельскохозяйственные товары будет иметь минимальное влияние на Украину, поскольку уменьшение объёмов экспорта украинских сельскохозяйственных товаров в Россию началось с 2012 года», — приводит Интерфакс-Украина сообщение министерства.
Там отметили, что экспорт украинских товаров в Россию сократился с $2,1 млрд в 2011 году до $116,6 млн в 2017 году.
Отмечается, что доля России в общей структуре экспорта украинского аграрного сектора уменьшилась с 11,5% в 2012 году до 0,65% в 2017 году.
В конце декабря 2018 года Россия запретила импорт более 50 наименований украинских товаров. Под запрет попали промышленные товары, а также сельскохозяйственная продукция и сырьё.