Эксперт прокомментировал предложение Украины прекратить действие ряда соглашений с СНГ

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Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение Министерства экономического развития и торговли Украины прекратить действие ряда экономических соглашений с СНГ.
Эксперт прокомментировал предложение Украины прекратить действие ряда соглашений с СНГ
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«Сейчас украинские власти демонстративно отказываются от отдельных соглашений, заключённых в рамках СНГ», — заявил он.

По его словам, одни документы Киев аннулирует, другие — сохраняет и пролонгирует, что ненормально в рамках соглашения об альянсе.

«Кроме того, многие соглашения — достаточно чувствительные — заключались на коллективной основе. Выход из них означает разрыв не только с Россией, но и с остальными странами СНГ», — пояснил Жарихин.

Как отметил эксперт, если Украина выйдет из СНГ, то будет вынуждена заключать на двусторонней основе все договорённости, которыми пользуется в рамках содружества.

Со своей стороны, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко выразил уверенность, что разрыв оставшихся договоров с Россией приведёт к коллапсу на Украине.

«И пострадают от этого простые люди. Договоры, о которых идёт речь, связаны и с машиностроением, и с перемещением товаров, и с социальными и гуманитарными вопросами. Речь также идёт о пограничных и межграничных договорах. Антироссийская истерия, к сожалению, продолжается», — отметил он в разговоре с Nation News.

Ранее директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов оценил предложение Министерства экономического развития и торговли Украины.

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