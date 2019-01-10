В Киеве заявили о подготовке к разрыву около 40 соглашений с Россией

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Украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак заявил, что Украина готовится разорвать около 40 соглашений с Россией.
В Киеве заявили о подготовке к разрыву около 40 соглашений с Россией
  • © Tobias Schwarz
  • AFP

Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».

«Напоминаю, что Павел Климкин сказал, что после того как было принято решение о непродлении договора о сотрудничестве, сейчас рассматривается на предмет расторжения около 40 различных соглашений, которые были подписаны в своё время с Российской Федерацией», — отметил он.

«А сколько таких соглашений расторгнут, мне трудно сказать, потому что там есть межгосударственные и межправительственные. Поэтому это делается, просто не так публично», — добавил Грымчак.

10 декабря украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией». 

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН прокомментировал слова украинского генерала Николая Маломужа о том, что разрыв договора о дружбе с Россией может создать определённые проблемы для Киева.

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