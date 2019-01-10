Минфин Украины назвал объём выплат по госдолгу в 2019 году
- РИА Новости
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на макроэкономический прогноз за январь 2019 года, составленный ведомством.
Отмечается, что Минфин Украины оценивает общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал катастрофичной сумму госдолга для бюджета страны.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с государственным долгом Украины.