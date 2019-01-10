Минфин Украины назвал объём выплат по госдолгу в 2019 году

Министерство финансов Украины сообщило, сколько денег будет направлено в 2019 году на погашение государственного долга страны.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на макроэкономический прогноз за январь 2019 года, составленный ведомством.

Отмечается, что Минфин Украины оценивает общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал катастрофичной сумму госдолга для бюджета страны.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с государственным долгом Украины.