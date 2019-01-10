Минфин Украины назвал объём выплат по госдолгу в 2019 году

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Министерство финансов Украины сообщило, сколько денег будет направлено в 2019 году на погашение государственного долга страны.
Минфин Украины назвал объём выплат по госдолгу в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на макроэкономический прогноз за январь 2019 года, составленный ведомством.

Отмечается, что Минфин Украины оценивает общий объём платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен ($14,2 млрд).

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал катастрофичной сумму госдолга для бюджета страны.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с государственным долгом Украины.

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