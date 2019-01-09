«Нафтогаз» назвал условие отзыва иска к «Газпрому»

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«Нафтогаз» готов отозвать второй иск против «Газпрома» из Стокгольмского арбитража в случае, если российская сторона предоставит гарантии уплаты компенсации в новом долгосрочном транзитном контракте. Об этом сообщил глава украинской компании Андрей Коболев.
«Нафтогаз» назвал условие отзыва иска к «Газпрому»
  • РИА Новости

«Мы говорим российским коллегам: если вы строите и не хотите транспортировать, то компенсируйте. Если хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам, с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться», — сказал он в интервью украинскому Пятому каналу.

По словам Коболева, возможны также варианты пересмотра или изменения иска.

Он отметил, что Киев «коммуницировал этот месседж» Европейской комиссии.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд после выигранного арбитража.

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