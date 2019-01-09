Климкин: министры из ряда стран посетят Мариуполь на следующей неделе

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на следующей неделе многие министры из других стран посетят город Мариуполь в Донецкой области.
Климкин: министры из ряда стран посетят Мариуполь на следующей неделе
  • Reuters

Как заявил глава украинского внешнеполитического ведомства, у него будет много контактов на текущей неделе, когда он совершит визиты в Литву и в Испанию. 

«Много министров наших друзей посетят на следующей неделе Мариуполь. Новый руководитель ОБСЕ также посетит Донбасс», — приводит его слова УНН.

Отмечается, что с целью соблюдения безопасности он не назвал точное место визита министров.

Ранее сообщалось, что действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак совершит визит на Украину в середине января. 

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