Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото 2015 года

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Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал сообщение в Facebook, в котором объяснил, почему президент Украины Пётр Порошенко на фото с военного мероприятия в Новых Петровцах 2015 года выглядел «пьяным».
Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото 2015 года
  • Reuters

«Красное лицо у Порошенко было совсем по другой причине, которую тележурналисты не видели, поскольку их не пустили на площадку, где проводилась стрельба, они ждали перед казармой на плацу подход к прессе. А я как представитель «Цензор.Нет» был без камеры, и прошёл на полигон просто посмотреть», — написал Бутусов.

По его словам, в тот день украинскому лидеру показывали снайперскую винтовку и предложили ему выстрелить. Однако президента не предупредили о мощной отдаче.

Журналист рассказал, что Порошенко «получил сильный удар в глаз, слишком близко прижавшись к оптическому прицелу».

Несмотря на случившееся, президент Украины согласился встретиться с прессой, надев кепку, которая прикрывала лицо.

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